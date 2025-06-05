Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 0.71 gram kokain ve 3 gram toz esrar ele geçirildi. Üç şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada farklı tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüphe şahsa ise adli işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ekiplerince; 3 şüpheli şahsın üzerinden 0.71 gram kokain maddesi, 3.00 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslara adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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