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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aranan 3 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken aranan 3 şüpheli ise yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 18.80 gram metamfetamin, 3.257 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aynı zamanda, 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Kullanmak' suçlarından arama kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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