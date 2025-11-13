Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik ekiplerince yapılan operasyonda, bir iş yerinde ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 11 bin 225 TL ile 200 Euro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL