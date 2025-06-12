Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde 6.38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmada, 2 şüpheli şahsın üzerinde üç parça halinde toplamda 2.28 gram metamfetamin ve bir şüpheli üzerinden 4.10 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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