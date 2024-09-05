Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Genç ilçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde köpek unsurlarınca, yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, hakkında 2 ayrı suçtan arama kaydı bulunan U.Ö. isimli şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla Yayla Köyü kırsalında icra edilen adli arama sonucunda 2 kilo 820 gram kubar esrar, 850 gram toz esrar, 2 kilo 240 gram kenevir tohumu, 1 adet Kurusıkıdan Bozma Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Hassas Terazi ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyonda U.Ö., H.Ö. ve F.Ö. isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL