Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlene operasyonlarda uyuşturucu madde ile araması bulunan 3 kişi yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 13-14 Kasım 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 13.70 gram esrar maddesi, 2 adet av tüfeği, 15 adet fişek ele geçirilirken, 'dolandırıcılık ile kasten yaralama' suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL