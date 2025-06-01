Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.78 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan polis çalışmasında 3.78 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, 3.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa