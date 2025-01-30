Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.22 Gram Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3.22 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3.22 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3.22 gram kubar esrar maddesi ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Çalışmada ifadesi alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL