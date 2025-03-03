Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 28.50 Gram Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 28.50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki kişiye trafik cezası kesilirken, adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 28.50 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada 28.50 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şahsa trafik yönünden 55 bin 576 lira ceza kesilirken Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa