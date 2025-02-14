Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Yakalandı, 2 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram toz esrar ele geçirilirken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu sevkiyatında rol oynadığı belirlenen bir diğer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL