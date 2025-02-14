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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Yakalandı, 2 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Yakalandı, 2 Kişi Tutuklandı
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Bingöl'de gerçekleştirilen narkotik operasyonu kapsamında 24 kilogram 900 gram skunk ve 103,3 gram toz esrar ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram toz esrar ele geçirilirken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu sevkiyatında rol oynadığı belirlenen bir diğer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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