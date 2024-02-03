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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İ.B. ve B.K. isimli 2 şahıs tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince icra edilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan İ.B. ve B.K. isimli şahıslar yakalanmış olup, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bingöl Tutuklama Güvenlik Ceza Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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