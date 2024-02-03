Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'de jandarma ekiplerince icra edilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan İ.B. ve B.K. isimli şahıslar yakalanmış olup, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL