Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde toplamda 9,44 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 1 şahsın üzerinde 2,62 gram toz esrar maddesi 1 şüpheli şahsın üzerinde ise 6,82 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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