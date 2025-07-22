Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde toplamda 9,44 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 1 şahsın üzerinde 2,62 gram toz esrar maddesi 1 şüpheli şahsın üzerinde ise 6,82 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa