Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'den jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 07 Ocak 2024 günü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Genç ilçesinde icra edilen faaliyetlerde V.B. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar 2 kg 720 gr, K.B. isimli şüpheli şahıs ise 51 gr esrar maddesi ile yakalanmışlardır. Olay ile ilgili V.B., B.K ve K.B. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL