Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Bingöl'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 13,85 gram metamfetamin ve 18,80 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narko Tim, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan operasyon 13,85 gram metamfetamin maddesi ve 18,80 gram esrar maddesine el konuldu. Operasyonda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa
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