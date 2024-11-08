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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı, Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı, Esrar ve Silah Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 18 gram esrar, bir av tüfeği ve sentetik haplar ele geçirildi. Ayrıca, aranan 2 şahıs yakalanarak adli işleme alındı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda aranan 2 kişi yakalanırken 1 kilo 18 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-6 Kasım'da aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 18 gram kubar esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 15 adet fişek, 29 adet uyarıcı sentetik hap ele geçirildi. Terör örgütü propagandası suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs ile silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurması suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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