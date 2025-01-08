Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan 2 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçe mülki sınırları içerisinde aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 19,75 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca karşılıksız yararlanma suçundan 1, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, diğer şahsın serbest bırakıldığı kaydedildi. - BİNGÖL