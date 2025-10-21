Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 174 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 174 Gram Esrar Ele Geçirildi
Güncelleme:
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 174 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı. Valilik, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 kilo 174 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe J.K.lığı, İsth.Ş.Md.lüğü ve KOM Ş.Md.lüğü ekiplerimizce, Merkez İlçe kırsalında bulunan bir kulübede uyuşturucu madde satıldığı ve kullanıldığı duyumunun alınması üzerine 18 Ekim 2025 günü yapılan operasyonda; 2 kilo 174 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş ve 1 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olayda yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı mücadelemiz gece-gündüz demeden kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
