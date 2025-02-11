Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6.64 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 6.64 gram uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi de yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa