Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 698 Kök Kenevir ve 1 Kilo 450 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 3 farklı noktada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasadışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 farklı noktada toplam 2 bin 698 kök kenevir ve 1 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup konuyla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL