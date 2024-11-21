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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 19 kilo 930 gram toz esrar yanı sıra ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi. Ayrıca, arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirilirken 'Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma' suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ele geçirildi. Aynı zamanda 'Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma' suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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