Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin 513 Kök Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin 513 Kök Skunk Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda, toplamda 19 bin 513 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 farklı noktada toplam 19 bin 513 kök skunk bitkisi ele geçildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı noktada toplam, 19 bin 513 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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