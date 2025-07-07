Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl'de durdurulan bir araçta 17 kilo 936 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı. Jandarma, uyuşturucu madde ticaretine karşı kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Bingöl'de durdurulan bir aracın bagajında 17 kilo 936 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahıs/şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar sonucunda; Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğanca Yol Kontrol noktasında durdurulan bir aracın bagajında 17 kilo 936 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış; Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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