Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla birlikte, 11 kilo 350 gram esrar ve 215 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 kilo 350 gram esrar ve 215 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18-21 Ekim 2024 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik istihbari çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 10 kilo 170 gram kubar esrar maddesi, 1 kilo 80 gram toz esrar maddesi, 215 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL