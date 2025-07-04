Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Genç Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından ortak operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 2 parça halinde toplam 1 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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