Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Genç Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından ortak operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 2 parça halinde toplam 1 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL