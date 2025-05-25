Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan polis operasyonunda 1,90 gram toz esrar ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 1,90 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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