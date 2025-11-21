Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada, 14-21 Kasım tarihleri arasında 15 olaya müdahale edildiği, toplamda 131 gram kubar esrar, 50 gram kokain ve 16 gram metamfetaminin ele geçirildiği belirtildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 14-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Asayiş, TEM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 15 olaya müdahale edilerek; 131 gram. kubar esrar, 50 gram kokain maddesi, ve 16 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu olaylarda; 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahıslardan 1'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

