Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 14-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Asayiş, TEM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 15 olaya müdahale edilerek; 131 gram. kubar esrar, 50 gram kokain maddesi, ve 16 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu olaylarda; 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, yakalanan şahıslardan 1'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL