Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timlerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız ekonomik kazanç şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3.30 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe olarak tabir edilen cam aparat, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçası, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 675 lira ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.