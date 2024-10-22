Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 981 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kargo poşeti içerisindeki perdelerin arasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Kentte, Doğu illerinden gelen kargo firmaları aracılığıyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alınması üzerine kargo firmaları çevresinde tertibat alındı. Bir şüpheli üzerinde yapılan çalışmada, kargo poşetine konulan perdelerin arasına saklanmış vaziyette 1 kilo 981 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BİNGÖL