Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 782 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 782 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 1 kilo 782 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL