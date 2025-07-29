Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 0,47 Gram Kokain Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 0,47 Gram Kokain Ele Geçirildi
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir şüpheli şahsın üzerinden 0,47 gram kokain ele geçirdi. Konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 0,47 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda bir şüpheli şahsın üzerinden 0,47 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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