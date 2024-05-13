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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 28 Kişi Gözaltına Alındı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, son iki haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, son iki haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu verilerini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Usta, "29 Nisan-13 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 37 kilo 2 gram skunk maddesi, 15 kilo 5 gram esrar maddesi, 3 kilo 6 gram toz esrar, 5 kilo kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 1 adet bong aparatı, 4 adet hap ele geçirilmiş, yapılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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