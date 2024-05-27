Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 20 Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl'de 2 hafta içinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 13-27 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu madde operasyonlarının verilerini açıkladı. Vali Usta, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı devam eden kararlı operasyonlar kapsamında 13-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 49 kilo kubar esrar, 6 kilo toz esrar, 10 gram Metamfetamin, 433 Adet ecstasy, 19 Adet Sentetik Ecza ve 83 adet açık sentetik ecza bandı, 138 gram ot esrar ele geçirilmiş; yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren Emniyet ve Jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİNGÖL