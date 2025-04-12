Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Kaçakçılığı: 113 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Kaçakçılığı: 113 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de otobüs yolculuğu sırasında polis tarafından durdurulan yabancı uyruklu iki şahsın midesinden 113 gram metamfetamin çıktı. Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Bingöl'de akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Otobüs yolculuğu sırasında polis ekiplerince durdurulan yabancı uyruklu iki şahsın midesinden 10 parça halinde 113 gram metamfetamin çıktı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko-timleri akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu kaçakçılığını çözdü. Ekiplerin çalışmaları neticesinde otobüs ile Bingöl'e gelen şüpheli yabancı uyruklu 2 şahsın iç beden muayenesinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elazığ Kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - BİNGÖL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.