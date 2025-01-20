Bingöl'de Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Gözaltına Alındı
Bingöl'de yapılan operasyon sonucu üzerlerinden uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirilen iki kişi gözaltına alındı.
Bingöl'de üzerlerinden uyuşturucu ve kullanmak için aparat ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli iki şahıs durduruldu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 2.13 gram toz esrar maddesi ile kova olarak tabir edilen plastik düzenek ele geçirildi. 2 şahıs, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa