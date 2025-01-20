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Bingöl'de Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl'de Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Gözaltına Alındı
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Bingöl'de yapılan operasyon sonucu üzerlerinden uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirilen iki kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de üzerlerinden uyuşturucu ve kullanmak için aparat ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli iki şahıs durduruldu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 2.13 gram toz esrar maddesi ile kova olarak tabir edilen plastik düzenek ele geçirildi. 2 şahıs, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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