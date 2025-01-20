Bingöl'de Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl'de üzerlerinden uyuşturucu ve kullanmak için aparat ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli iki şahıs durduruldu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 2.13 gram toz esrar maddesi ile kova olarak tabir edilen plastik düzenek ele geçirildi. 2 şahıs, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. - BİNGÖL