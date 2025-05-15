Bingöl'de Unutulan Telefonu Alan Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Unutulan Telefonu Alan Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de bir parkta bank üzerinde unutulan cep telefonunu alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. Şahıs, ülkeden sınır dışı edilecek.

Bingöl'de bank üzerinde unutulan telefonu alan şüpheli yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de bank üzerinde unutulan telefonu alan yabancı uyruklu bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde; ilimizde bulunan bir parkta bank üzerinde unutulan cep telefonu konusu ile ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmıştır Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şüpheliye, vatandaşımızın maddi zararı olan 65 bin TL karşılatılmıştır. Yabancı uyruklu şüpheli şahıs hakkında; kamu düzenini bozmaktan gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiş, İl Göç Müdürlüğü tarafından alınan karar ile şahsın ülkeden deport edilmesi kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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