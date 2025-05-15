Bingöl'de Unutulan Telefondan Dolayı Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Unutulan Telefondan Dolayı Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
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Bingöl'de parkta bankta unutulan telefonun alınması üzerine yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Şahıs hakkında sınır dışı kararı alındı.

Bingöl'de bankta unutulan telefonu alan yabancı uyruklu bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Konuyla ilgili Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde; ilimizde bulunan bir parkta bank üzerinde unutulan cep telefonu konusu ile ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şüpheliye, vatandaşımızın maddi zararı olan 65 bin TL karşılatılmıştır. Yabancı uyruklu şüpheli şahıs hakkında; kamu düzenini bozmaktan gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiş, İl Göç Müdürlüğü tarafından alınan karar ile şahsın ülkeden deport edilmesi kararı alınmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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