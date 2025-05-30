Bingöl'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta 2 Yaralı

Bingöl'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta 2 Yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balgoze köyünden Genç ilçesi istikametine seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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