Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Bingöl Diyarbakır karayolunun İçmeler mevkiinde meydana geldi. Ana yolda seyir halinde olan 12 EA 270 plakalı hafif ticari araç ile 21 KH 986 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle cip, refüjdeki trafik tabelası direklerine çarparak yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL