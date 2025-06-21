Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Olay Genç girişinde olan köprüde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık UMKE ve güvenlik güçleri sevk dildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa