Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay Genç girişinde olan köprüde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık UMKE ve güvenlik güçleri sevk dildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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