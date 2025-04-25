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Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Kilometrelerce Trafik

Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Kilometrelerce Trafik
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Bingöl'de bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından uzun araç trafiği oluştu.

Bingöl'de otomobilin refüje vurması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kilometrelerce trafik oluştu.

Kaza, merkez Düzağaç Mahallesi yeni hastane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, refüje vurdu. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Polis ekiplerinin çalışması ve aracın yoldan kaldırılması üzerine trafik güvenli bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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