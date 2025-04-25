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Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Kilometrelerce Araç Kuyruğu
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Bingöl'ün Düzağaç Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, merkez Düzağaç Mahallesi yeni hastane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 ABZ 999 ve 12 T 0021 plakalı otomobiller çapıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kilometrelerce araç trafiği oluştu. Polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ve araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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