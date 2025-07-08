Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Bingöl-Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasından 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 BCU 347 plakalı hafif ticari araç ile 44 NB 549 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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