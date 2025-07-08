Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bingöl-Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasından 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 BCU 347 plakalı hafif ticari araç ile 44 NB 549 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa