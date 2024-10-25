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Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LR 128 plakalı hafif ticari araç 07 SDK 94 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipler kazayla ilgili incele yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Güncel Solhan trafik Polis Kaza

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