Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bingöl Muş kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl Muş kara yolunda plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa