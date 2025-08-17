Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Yolçatı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. yönetimindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL