Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl-Elazığ karayolunda meydana gelen hafif ticari araç çarpışmasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Yado Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AJ 014 ile 72 BC 936 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk maç öncesinde ayrılığı açıkladı

Maç öncesinde takımdan ayrılacak yıldızı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.