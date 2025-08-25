Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş karayolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAL 860 plakalı hafif ticari araç ile 34 GLJ 071 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yakalandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL