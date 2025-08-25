Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl-Muş karayolu Otogar Kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Muş karayolu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAL 860 plakalı hafif ticari araç ile 34 GLJ 071 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yakalandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.