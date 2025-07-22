Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 2'si çocuk 6 kişi de yaralandı.

Kaza Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 MHL 219 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen 6 yaşındaki ağır yaralı çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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