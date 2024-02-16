Bingöl'de Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kentin çeşitli noktalarında trafik denetimlerine devam ediyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri, kent genelinde trafik denetimlerine devam ediyor. Trafik ekipleri, olabilecek kazaları önlemek ve trafik kurallarına uyulması amacı ile araç sürücülerine emniyet kemeri, seyir halinde telefonla konuşma, ışık ihlali ve belge kontrolü yaparak denetimlerini sürdürüyor. Dron desteğiyle de denetimlerini yapan ekipler, ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Ekipler, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini de bildirildi. - BİNGÖL