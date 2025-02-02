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Bingöl'de Trafik Denetiminde 158 Araç Ceza Aldı

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Bingöl'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 405 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, kuralları ihlal eden 158 araç ve sürücüye ceza kesildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada kurallara uymayan 158 araç veya sürücüye ceza kesildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü şehir içi ve bölge trafik ekiplerince toplamda 405 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, radar, hız sınırı aşma, cep telefonu ile görüşmek, emniyet kemeri başta olmak üzere birçok kural ihlali yapan 158 araç veya sürücüye trafik idari yaptırım cezası uygulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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